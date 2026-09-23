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ATM'lerde bir devir kapanıyor! Kart ve şifre tarihe mi karışıyor?

Bankacılık sektöründe fiziksel tuş takımı bulunmayan yeni nesil ATM'ler, Türkiye dahil birçok ülkede yaygınlaşmaya başladı. Şifre, hesap ve tutar seçiminin mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirildiği sistemle kart ve şifre kopyalama yöntemlerine karşı güvenliğin artırılması hedefleniyor.

ATM'lerde bir devir kapanıyor! Kart ve şifre tarihe mi karışıyor?
Cansu Çamcı

Bankacılık sektöründe siber güvenliği güçlendirmek ve işlemleri hızlandırmak amacıyla ATM teknolojilerinde yeni bir dönem başlıyor. Dünya genelinde üzerinde klasik fiziksel tuş takımı bulunmayan yeni nesil ATM modellerinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Geleneksel şifre panelleri ve ekran çevresindeki fiziksel butonların yerini mobil cihazlarla gerçekleştirilen işlemler alıyor. Böylece kullanıcıların şifre girmesinden çekilecek tutarı belirlemesine kadar birçok işlem ATM yerine kişisel cep telefonundan gerçekleştirilebiliyor.

ŞİFRE ATM'YE DEĞİL TELEFONA GİRİLİYOR

"Kartsız ve tuşsuz ATM" olarak adlandırılan sistemde para çekme işleminin büyük bölümü bankanın mobil uygulaması üzerinden yönetiliyor.

Müşteri güvenlik şifresini mobil uygulamasına giriyor, para çekilecek hesabı seçiyor ve tutarı belirliyor. İşlem mobil uygulama üzerinden onaylandıktan sonra ATM ile telefon arasında doğrulama gerçekleştiriliyor.

Tek kullanımlık doğrulama kodu veya QR kod kullanılarak tamamlanan işlemin ardından ATM yalnızca nakit parayı kullanıcıya teslim ediyor. Böylelikle şifre girme ve işlem onaylama gibi kritik aşamalar ATM'nin fiziksel donanımından kişisel telefona taşınmış oluyor.

ATM lerde bir devir kapanıyor! Kart ve şifre tarihe mi karışıyor? 1

FİZİKSEL TUŞ TAKIMLARI ORTADAN KALKIYOR

Yeni sistemin en dikkat çeken değişikliklerinden biri ATM'lerdeki klasik tuş takımlarının kaldırılması. Bankalar bu yöntemle kullanıcıların ATM yüzeyleriyle fiziksel temasını azaltırken işlem sürelerini de kısaltmayı hedefliyor.

Fiziksel temasın azalması hijyen açısından avantaj sağlarken, işlemlerin kişisel telefon üzerinden gerçekleştirilmesi erişim kolaylığını da artırıyor.

KART KOPYALAMA RİSKİNE KARŞI YENİ ÖNLEM

Bankaların yeni nesil ATM teknolojilerine yönelmesindeki başlıca nedenlerden biri de güvenlik. Geleneksel ATM'lerde kart giriş bölümlerine veya tuş takımlarına yerleştirilebilen kopyalama cihazları ve gizli kameralar, kart bilgilerinin ya da şifrelerin ele geçirilmesi amacıyla kullanılabiliyor.

Fiziksel kart ve tuş takımına duyulan ihtiyacın azaltılmasıyla bu yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Giriş ve onay işlemlerinin müşterinin kendi telefonundan gerçekleştirilmesi sayesinde ATM üzerinden kart veya şifre bilgilerinin kopyalanmasına yönelik risklerin azaltılması amaçlanıyor.

ATM lerde bir devir kapanıyor! Kart ve şifre tarihe mi karışıyor? 2

ABD'DE NFC, HİNDİSTAN'DA QR KOD

Yeni nesil ATM sistemleri dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan ödeme altyapılarına göre değişiklik gösteriyor.

ABD'de Chase ve Bank of America gibi bankalar NFC teknolojisiyle çalışan kartsız işlem seçenekleri sunuyor. Hindistan'da ise ülke çapında kullanılan UPI ödeme altyapısıyla bağlantılı dinamik QR kod sistemleri öne çıkıyor.

İspanya ve Hollanda'da da ATM ağlarında dokunmatik ve mobil doğrulamalı teknolojiler kullanılıyor. Bu sistemlerle cihazların bakım maliyetlerinin azaltılması ve kullanıcıların fiziksel temasının sınırlandırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE QR KODLU PARA ÇEKME YAYGINLAŞIYOR

Türkiye'de ise bankaların mobil uygulamaları üzerinden QR kod kullanılarak kartsız para çekme hizmetleri halihazırda kullanılıyor. Bankalar bu sistemlerin kullanım alanını genişleterek müşterilerin fiziksel karta ihtiyaç duymadan ATM'lerden para çekmesine imkan sağlıyor.

ATM lerde bir devir kapanıyor! Kart ve şifre tarihe mi karışıyor? 3

Kullanıcı, bankasının mobil uygulamasından para çekme işlemini başlatarak ATM ekranındaki QR kodu telefonuyla okutuyor. Doğrulamanın ardından işlem tamamlanıyor ve ATM parayı teslim ediyor.

Yeni nesil sistemlerin yaygınlaşmasıyla ATM'lerin işlevinin de değişmesi bekleniyor. Kart, fiziksel tuş takımı ve klasik şifre girişinin geri plana çekildiği sistemde cep telefonu, para çekme işleminin temel doğrulama aracına dönüşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık ATM
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