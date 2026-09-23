Akın Gürlek'ten "fon soruşturması" açıklaması: 'Mağdurlarımızın hakkını koruyacağız'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'de gazeteci Cüneyt Özdemir'in fon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Gürlek şu ana kadar 53 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını gözaltılar ve firarilerin olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlarda bir hareketlilik olduğunu gözlemlediklerini belirterek "Fonların hareketli olduğu dönemler son iki yıl. Para kaçırıldığını gördük amacımız bunları getirmek." dedi.

"VATANDAŞIN PARASININ HEBA EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Para kaçırmasınlar diye fon sahiplerine tedbir uyguladık. Vatandaşın parasının heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Mağdurlarımızın hakkını koruyacağız." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ FON SORUŞTURMASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu bir süreç ve çalışmalar devam ediyor."

Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

“ARTIŞI TAKİP ETTİK AMA SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA AÇAMIYOR”

"Biz, bir kısım hisseler rayicinde ilerlerken, bir kısım hisseler inanılmaz şekilde, bir kısım fonlar diyelim, normal rayicinde seyrederken, bir kısım hisseler inanılmaz; yüzde 400, 500, 5 bin yapan hisseler var. Anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama başsavcılık resen yapamıyor. SPK izin vermeden başsavcılık yapamıyor. SPK ihbar edebilir ya da izin verebilir."

"PARA KAÇIRILDIĞINI GÖRDÜK AMACIMIZ BUNLARI GETİRMEK"

Bakan Gürlek "Paraları geri alabilecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Asıl amacımız o. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak.”

Gürlek "Soruşturma genişler mi?" sorusuna da "Genişler. Önlemleri aldı başsavcılık. Anlık hareketler olabiliyor. Biz durdurduk. Yurt dışına çıkarmaya çalıştılar, durdurduk. Şirketlere, mal varlıklarına el koyduk. Ama yaptığımız ilk şey fonlarla ilgili yöneticilerin..." yanıtı verdi.