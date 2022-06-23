23 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Haziran Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 23 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

23 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.3543 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.353 liradan, satış fiyatı ise 17.3556 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3529 TL'den yapan euro şu anda 18.3404 TL alış ve 18.3655 TL satış fiyatına sahip.

