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23 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 23 Mayıs 2022 Pazartesi!

23.05.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların ne kadar olduğu 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü ekonomist Tuna Kaya, yaptığı açıklamada Mayıs ayını işaret ederek doların süper bononun devreye girmesiyle düşeceğini belirtti. Peki 23 Mayıs dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi güncel döviz kuru ve detaylar...

23 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 23 Mayıs 2022 Pazartesi!

Dolar, euro ve sterlinde son durum 23 Mayıs Pazartesi günü, yani piyasaların açılacağı haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki 23 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

dolar

DOLAR NE KADAR? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Önceki kapanışını 15,8728 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün günü 15,8689 TL alış fiyatından, 15,8769 satış fiyatından işlem gördü.

23 Mayıs Pazartesi günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,8011 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün günü 16,7587 TL alış fiyatından, 16,8435 satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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