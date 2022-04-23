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23 Nisan Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

23.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 915 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 23 Nisan'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 23 Nisan 2022 altın fiyatları...

23 Nisan Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 922,55 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.518 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

23 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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23 Nisan Cumartesi günü haftanın altıncı gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 922,55 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 915,45 lira satış fiyatı 915,87 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.058,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.960,00 TL satış fiyatı 6.020,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,040,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.985,00 TL alış ve 3.021,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.519,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Nisan itibariyle 1.493,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.509,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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