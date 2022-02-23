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23 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

23.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 23 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

23 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 23 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

23 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.7852 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.7843 liradan, satış fiyatı ise 13.7862 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.6263 TL'den yapan euro şu anda 15.6183 TL alış ve 15.6344 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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