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23 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 22 Şubat 2022 Çarşamba

23.02.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Şubat 2022 Çarşamba Dolar kuru piyasaların açık olduğu haftanın üçüncü gününde gününde ekonomiyi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar kuru dün sabah saatlerinde sabah saatlerinde 13,66 bandında yer alıyordu. Peki 23 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Şubat 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

23 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 22 Şubat 2022 Çarşamba

23 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açıldığı haftanın üçüncü gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor.
Vatandaşlar 23 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 23 Şubat Çarşamba Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

23 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Şubat Çarşamba piyasaların açıldığı haftanın üçüncü gününde dolar döziv alış - satış fiyatı: 13,7778 - 13,7897 TL

https://www.mynet.com/dolar-arsiv-goruntuleri-5091744-myvideo

EURO NE KADAR?

23 Şubat Çarşamba piyasaların açıldığı haftanın üçüncü gününde EURO döziv alış - satış fiyatı: 15,6072 - 15,6179 TL

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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