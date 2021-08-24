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24 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ağustos 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

24.08.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevdiklerine hediye vermek isteyen ya da herhangi bir şekilde yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu altın bilezik fiyatlarında hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 24 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 24 Ağustos 2021 Salı altın bilezik fiyatları...

Haftanın ikinci günü olan 24 Ağustos Salı gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Önceki hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 24 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

24 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

24 Ağustos Salı günü piyasaların takip edildiği haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

728xauto (78)

Bir önceki kapanışını 462,38 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 24 Ağustos itibariyle 441,17 TL alış ve 462,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1080xauto (22)

Önceki kapanışını 357,10 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 357,11 TL alış ve 357,17 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 321,97 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 267,83 TL alış ve 321,68 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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