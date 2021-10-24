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24 Ekim 2021 Pazar dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

24.10.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların TL karşısındaki değeri, piyasaların kapalı olduğu 24 Ekim 2021 Pazar gününde merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 3,77 değer kazanan dolar 9,50 TL'nin üzerinde seyrediyor. Euro TL karşısında geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 4,20, sterlin ise yüzde 3,82 değer kazandı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı'nda (PPK) 21 Ekim 2021 Perşembe günü faiz indirimine ilişkin karar alınmasının ardından dolar, euro ve sterlinde hareketlilik yaşandı. Dolar son 5 haftada yaklaşık yüzde 11 değer kazandı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz haftaya 9,26 TL'den başlayan dolar haftayı 9,60 TL'den kapattı.

EURO NE KADAR?

Son 5 haftada yaklaşık yüzde 10,40 değer kazanan euro 11,18 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Son 5 haftada yaklaşık yüzde 11,36 değer kazanan sterlin 13,21 TL'ye ulaştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesi kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
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