24 Ekim 2021 Pazar dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı'nda (PPK) 21 Ekim 2021 Perşembe günü faiz indirimine ilişkin karar alınmasının ardından dolar, euro ve sterlinde hareketlilik yaşandı. Dolar son 5 haftada yaklaşık yüzde 11 değer kazandı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Geçtiğimiz haftaya 9,26 TL'den başlayan dolar haftayı 9,60 TL'den kapattı.
Son 5 haftada yaklaşık yüzde 10,40 değer kazanan euro 11,18 TL'den işlem görüyor.
Son 5 haftada yaklaşık yüzde 11,36 değer kazanan sterlin 13,21 TL'ye ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesi kararı aldı.
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