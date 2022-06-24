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24 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Haziran Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

24.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 24 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Haziran Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

24 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Haziran Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 24 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

24 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.3608 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3556 liradan, satış fiyatı ise 17.366 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3073 TL'den yapan euro şu anda 18.2971 TL alış ve 18.3176 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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