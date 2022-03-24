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24 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

24.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 24 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

24 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 24 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

24 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.82 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.8166 liradan, satış fiyatı ise 14.8236 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.33'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.2914 TL'den yapan euro şu anda 16.2781 TL alış ve 16.3048 TL satış fiyatına sahip.

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24 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?24 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?
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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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