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24 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Ocak Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

24.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 24 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Ocak Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

24 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Ocak Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 24 Ocak 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

24 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.4684 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.4321 liradan, satış fiyatı ise 13.5049 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.2455 TL'den yapan euro şu anda 15.2068 TL alış ve 15.2843 TL satış fiyatına sahip.

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24 Ocak dolar ne kadar? 24 Ocak dolar ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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