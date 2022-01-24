24 Ocak Pazartesi dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Fed faiz toplantısında alınacak faiz kararı, doların yönünü belirleyecek. Piyasaların gözü bu toplantıya kilitlenmişken uzman isimler faiz artırımının gerçekleşebileceğini söylüyor. Dolar, euro ve sterlin 24 Ocak Pazartesi günü sabahına yatay başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Haftanın ilk gününde dolar, 13,47 TL'den işlem görüyor.
Euro 15,2639 TL'den alınıyor ve 15,3019 TL'den satılıyor.
24 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,23 değer kazanan sterlin 18,2692 TL'den alınıp 18,3190 TL'den satılıyor.
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