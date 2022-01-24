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24 Ocak Pazartesi dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

24.01.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurunda haftanın ilk rakamları merak konusu oldu. Tüm dünya Fed faiz toplantısından alınacak kararı bekliyor. Toplantı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dolar haftanın ilk gününe stabil başladı. Euro ve sterlinde de benzer hareketler görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Fed faiz toplantısında alınacak faiz kararı, doların yönünü belirleyecek. Piyasaların gözü bu toplantıya kilitlenmişken uzman isimler faiz artırımının gerçekleşebileceğini söylüyor. Dolar, euro ve sterlin 24 Ocak Pazartesi günü sabahına yatay başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftanın ilk gününde dolar, 13,47 TL'den işlem görüyor.

24 Ocak Pazartesi dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

EURO NE KADAR?

Euro 15,2639 TL'den alınıyor ve 15,3019 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

24 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,23 değer kazanan sterlin 18,2692 TL'den alınıp 18,3190 TL'den satılıyor.

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Euro İngiliz sterlini Türk lirası
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