25 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25 Ağustos Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 25 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

25 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

25 Ağustos Çarşamba günü piyasaların takip edildiği haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 447,75 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 25 Ağustos itibariyle 442,94 TL alış ve 445,89 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 357,10 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 357,04 TL alış ve 357,11 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 320,59 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,21 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 266,31 TL alış ve 319,92 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



