25 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,58 TL, satış kuru ise 55,87 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL günlük değişimi %-0,14 olarak kaydedildi. Böylece, geçtiğimiz haftaya göre Euro/TL kuru 55,64 TL seviyesinden %0,41'lik bir düşüş yaşamış oldu. Bir Euro, 0,23 TL değer kaybederek 55,87 TL seviyesine geriledi.

Elde bulunan verilerle, 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.580 TL ve 5.000 euro alış kuru üzerinden 277.900 TL dönüşüm elde edilecektir. Haftalık değişim açısından baktığımızda, geçen hafta Euro/TL kuru 55,64 TL seviyesinde bulunmaktaydı ve bu veri, bugünkü 55,87 TL'ye karşılık gelmektedir.

7 günlük Euro/TL serisi ise şu şekildedir:

2026-10-15: 55,64 TL

2026-10-16: 55,71 TL

2026-10-19: 55,58 TL

2026-10-20: 55,74 TL

2026-10-21: 55,73 TL

2026-10-22: 55,80 TL

2026-10-23: 55,87 TL

Euro/TL teknik seviyeleri incelendiğinde, olası destek noktası 55,68 TL, direnç noktası ise 55,97 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1202 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi ise %-0,12 olarak izleniyor.

Güncel Euro Kuru

25 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,58 TL 55,87 TL %-0,14





Güncel Döviz Kurları

25 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,61 TL 49,77 TL %0,08 İngiliz Sterlini 66,42 TL 66,68 TL %-0,14 İsviçre Frangı 60,12 TL 60,35 TL %-0,40 Kanada Doları 35,42 TL 35,53 TL %0,14 Avustralya Doları 34,90 TL 35,03 TL %0,31 Çin Yuanı 7,44 TL 7,46 TL %0,13 Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %1,26 İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,06





Öne Çıkan Pariteler

25 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1202 %-0,12 GBP/USD 1,3375 %-0,19 USD/JPY 156,86 %0,06 USD/CHF 0,8248 %0,52





Son 7 gün boyunca Euro/TL kurunun hareketine baktığımızda, piyasa dinamiklerinin ve döviz alış/satışlarının yatırımcılar üzerinde oluşturduğu etkiler gözlemleniyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'de 55,68 TL seviyesinin destek noktası olarak izlenmesi, olası düşüşlerin sınırlı kalmasına yardımcı olabilirken, 55,97 TL seviyesindeki direnç, yükseliş yönlü hareketlerde takip edilmesi gereken kritik bir sınır oluşturuyor. Küresel piyasalardaki EUR/USD paritesi ile Euro/TL arasındaki ilişki, döviz hareketlerinde dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular