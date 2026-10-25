25 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,58 TL, satış kuru ise 55,87 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL günlük değişimi %-0,14 olarak kaydedildi. Böylece, geçtiğimiz haftaya göre Euro/TL kuru 55,64 TL seviyesinden %0,41'lik bir düşüş yaşamış oldu. Bir Euro, 0,23 TL değer kaybederek 55,87 TL seviyesine geriledi.
Elde bulunan verilerle, 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.580 TL ve 5.000 euro alış kuru üzerinden 277.900 TL dönüşüm elde edilecektir. Haftalık değişim açısından baktığımızda, geçen hafta Euro/TL kuru 55,64 TL seviyesinde bulunmaktaydı ve bu veri, bugünkü 55,87 TL'ye karşılık gelmektedir.
7 günlük Euro/TL serisi ise şu şekildedir:
Euro/TL teknik seviyeleri incelendiğinde, olası destek noktası 55,68 TL, direnç noktası ise 55,97 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1202 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi ise %-0,12 olarak izleniyor.
25 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,58 TL
|55,87 TL
|%-0,14
25 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,61 TL
|49,77 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,42 TL
|66,68 TL
|%-0,14
|İsviçre Frangı
|60,12 TL
|60,35 TL
|%-0,40
|Kanada Doları
|35,42 TL
|35,53 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,90 TL
|35,03 TL
|%0,31
|Çin Yuanı
|7,44 TL
|7,46 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%1,26
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,02 TL
|%-0,06
25 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1202
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3375
|%-0,19
|USD/JPY
|156,86
|%0,06
|USD/CHF
|0,8248
|%0,52
Son 7 gün boyunca Euro/TL kurunun hareketine baktığımızda, piyasa dinamiklerinin ve döviz alış/satışlarının yatırımcılar üzerinde oluşturduğu etkiler gözlemleniyor.
Euro/TL'de 55,68 TL seviyesinin destek noktası olarak izlenmesi, olası düşüşlerin sınırlı kalmasına yardımcı olabilirken, 55,97 TL seviyesindeki direnç, yükseliş yönlü hareketlerde takip edilmesi gereken kritik bir sınır oluşturuyor. Küresel piyasalardaki EUR/USD paritesi ile Euro/TL arasındaki ilişki, döviz hareketlerinde dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasa 55,58 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.580 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1202 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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