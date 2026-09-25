25 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 25 Eylül 2026 itibarıyla 48,97 TL'den işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,19 olarak kaydedildi. Son günlerdeki sınırlı yükseliş trendinin devam ettiği gözlemleniyor. Eğer elinizde 1.000 dolar bulunuyorsa, bu miktar alış kuru üzerinden 48.950 TL karşılık bulmakta; 5.000 dolar ise 244.750 TL değerindedir.
Son bir hafta içerisinde Dolar/TL’nin 7 gün öncesi kapanışı 48,73 TL iken, bugün 48,97 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu süreçte bir doların TL karşılığındaki değişim 0,24 TL olarak belirlenmiş olup, yüzde değişim ise %0,49 seviyesinde gerçekleşti. Yani eğer 1.000 dolar tepeden sonra elinizde bulundursaydınız, 240,00 TL fazla kazanmış olacaktınız.
Dolar/TL'nin son 7 günlük performansına bakıldığında, 17 Eylül'deki 48,73 TL'den başlayarak, 25 Eylül'de 48,97 TL’ye kadar çıkıldı. Bu performans, piyasalarda belirli bir hareketliliğin ve dalgalanmanın olduğuna işaret etmekte.
Döviz kurlarında dikkat edilmesi gereken seviyeler arasında destek 48,81 TL, direnç ise 49,05 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin takibi, olası dalgalanmalara karşı yatırımcıların yönlerini belirlemeleri açısından önem taşıyor.
25 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,95 TL
|48,97 TL
|%0,19
25 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,69 TL
|55,79 TL
|%0,03
|İngiliz Sterlini
|64,72 TL
|64,82 TL
|%0,08
|İsviçre Frangı
|59,05 TL
|59,09 TL
|%0,05
|Kanada Doları
|34,60 TL
|34,61 TL
|%0,11
|Avustralya Doları
|34,36 TL
|34,38 TL
|%0,28
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,29 TL
|%0,14
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,39
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,94 TL
|%0,18
25 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1375
|%-0,04
|GBP/USD
|1,3217
|%-0,02
|USD/JPY
|158,26
|%-0,37
|USD/CHF
|0,8289
|%0,13
Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL gelişimini gözler önüne serdiğimiz grafik ile birlikte, piyasa analizlerinin daha anlaşılır bir biçimde sunulması sağlanacaktır.
Dolar/TL, mevcut durumda 48,97 TL ile destek seviyesi olan 48,81 TL üzerinde konumlanmış durumda. Direnç seviyesi 49,05 TL ile takip edilmektedir. Bu seviyeler, piyasanın gelecekteki yönü için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Sınırlı yükseliş trendinin devam etmesi, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.
Serbest piyasadaki güncel 48,95 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.950 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,19 oranında değişim kaydetmiştir.
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