25 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 25 Eylül 2026 itibarıyla 48,97 TL'den işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,19 olarak kaydedildi. Son günlerdeki sınırlı yükseliş trendinin devam ettiği gözlemleniyor. Eğer elinizde 1.000 dolar bulunuyorsa, bu miktar alış kuru üzerinden 48.950 TL karşılık bulmakta; 5.000 dolar ise 244.750 TL değerindedir.

Son bir hafta içerisinde Dolar/TL’nin 7 gün öncesi kapanışı 48,73 TL iken, bugün 48,97 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu süreçte bir doların TL karşılığındaki değişim 0,24 TL olarak belirlenmiş olup, yüzde değişim ise %0,49 seviyesinde gerçekleşti. Yani eğer 1.000 dolar tepeden sonra elinizde bulundursaydınız, 240,00 TL fazla kazanmış olacaktınız.

Dolar/TL'nin son 7 günlük performansına bakıldığında, 17 Eylül'deki 48,73 TL'den başlayarak, 25 Eylül'de 48,97 TL’ye kadar çıkıldı. Bu performans, piyasalarda belirli bir hareketliliğin ve dalgalanmanın olduğuna işaret etmekte.

Döviz kurlarında dikkat edilmesi gereken seviyeler arasında destek 48,81 TL, direnç ise 49,05 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin takibi, olası dalgalanmalara karşı yatırımcıların yönlerini belirlemeleri açısından önem taşıyor.

Güncel Dolar Kuru

25 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,95 TL 48,97 TL %0,19





Güncel Döviz Kurları

25 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,69 TL 55,79 TL %0,03 İngiliz Sterlini 64,72 TL 64,82 TL %0,08 İsviçre Frangı 59,05 TL 59,09 TL %0,05 Kanada Doları 34,60 TL 34,61 TL %0,11 Avustralya Doları 34,36 TL 34,38 TL %0,28 Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,14 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,39 İsveç Kronu 4,93 TL 4,94 TL %0,18





Öne Çıkan Pariteler

25 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1375 %-0,04 GBP/USD 1,3217 %-0,02 USD/JPY 158,26 %-0,37 USD/CHF 0,8289 %0,13





Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL gelişimini gözler önüne serdiğimiz grafik ile birlikte, piyasa analizlerinin daha anlaşılır bir biçimde sunulması sağlanacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, mevcut durumda 48,97 TL ile destek seviyesi olan 48,81 TL üzerinde konumlanmış durumda. Direnç seviyesi 49,05 TL ile takip edilmektedir. Bu seviyeler, piyasanın gelecekteki yönü için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Sınırlı yükseliş trendinin devam etmesi, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

Sıkça Sorulan Sorular