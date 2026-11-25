Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 50,67 TL, satış kuru ise 50,68 TL olarak işlem görmekte. Günlük değişim ise %0,11 artışla gerçekleşti. 7 gün önce 50,42 TL olan Dolar/TL, bugün 50,68 TL seviyesine ulaşarak 0,26 TL'lik bir artış kaydetti. Bu değişim, toplamda %0,52'lik bir yükselişe tekabül ediyor.

Elinizdeki 1.000 doların TL cinsinden karşılığı 50.670 TL, 5.000 doların karşılığı ise 253.350 TL olarak hesaplanmakta. Son bir haftada Dolar/TL'deki yükseliş, 1.000 dolar için 260,00 TL'lik bir artış sağladı.

Dolar/TL’nin 7 günlük seyrinde, 50,42 TL'den 50,68 TL'ye yükseliş kaydedildi. Bu süreçte, 18 Kasım'dan itibaren 50,43 TL’de başlayan değer artışı, 24 Kasım’da 50,62 TL’ye kadar devam etti ve bugün 50,68 TL'ye ulaştı. Her ne kadar piyasalarda herhangi bir dışsal etken bulunmasa da bu yükselişler, yatırımcıların gözünde dikkate değer.

Döviz piyasasında Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,51 TL, direnç seviyesi ise 50,77 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin takibi, piyasa yönelimine dair önemli işaretler verebilir.

Güncel Dolar Kuru

25 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,67 TL 50,68 TL %0,11





Güncel Döviz Kurları

25 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,44 TL 55,45 TL %-0,31 İngiliz Sterlini 66,31 TL 66,32 TL %-0,30 İsviçre Frangı 60,57 TL 60,60 TL %-0,01 Kanada Doları 35,49 TL 35,50 TL %0,04 Avustralya Doları 33,39 TL 33,40 TL %-0,67 Çin Yuanı 7,60 TL 7,60 TL %0,02 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,05 İsveç Kronu 4,93 TL 4,93 TL %-0,27





Öne Çıkan Pariteler

25 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0941 %-0,22 GBP/USD 1,3085 %-0,22 USD/JPY 159,41 %0,11 USD/CHF 0,8364 %0,12





Son 7 gün içinde Dolar/TL’nin değerindeki değişime bakıldığında, 17 Kasım 2026'dan bu yana süregelen bir artış gözlemlenmektedir. Yatırımcıların bu grafikteki değişimleri dikkate alması, gelecekteki fiyat hareketlerine ışık tutabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut görüntüsü, 50,51 TL destek seviyesinin üzerinde kalışını sürdürürse, 50,77 TL direnç seviyelerine yaklaşmak mümkün olabilir. Küresel piyasalardaki etkiler sağlanmadığı için dikkatli olmakta fayda var. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi, önemli fiyat hareketlerinin ortaya çıkabileceği zamanları belirlemek açısından önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular