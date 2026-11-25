Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 50,67 TL, satış kuru ise 50,68 TL olarak işlem görmekte. Günlük değişim ise %0,11 artışla gerçekleşti. 7 gün önce 50,42 TL olan Dolar/TL, bugün 50,68 TL seviyesine ulaşarak 0,26 TL'lik bir artış kaydetti. Bu değişim, toplamda %0,52'lik bir yükselişe tekabül ediyor.
Elinizdeki 1.000 doların TL cinsinden karşılığı 50.670 TL, 5.000 doların karşılığı ise 253.350 TL olarak hesaplanmakta. Son bir haftada Dolar/TL'deki yükseliş, 1.000 dolar için 260,00 TL'lik bir artış sağladı.
Dolar/TL’nin 7 günlük seyrinde, 50,42 TL'den 50,68 TL'ye yükseliş kaydedildi. Bu süreçte, 18 Kasım'dan itibaren 50,43 TL’de başlayan değer artışı, 24 Kasım’da 50,62 TL’ye kadar devam etti ve bugün 50,68 TL'ye ulaştı. Her ne kadar piyasalarda herhangi bir dışsal etken bulunmasa da bu yükselişler, yatırımcıların gözünde dikkate değer.
Döviz piyasasında Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,51 TL, direnç seviyesi ise 50,77 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin takibi, piyasa yönelimine dair önemli işaretler verebilir.
25 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,67 TL
|50,68 TL
|%0,11
25 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,44 TL
|55,45 TL
|%-0,31
|İngiliz Sterlini
|66,31 TL
|66,32 TL
|%-0,30
|İsviçre Frangı
|60,57 TL
|60,60 TL
|%-0,01
|Kanada Doları
|35,49 TL
|35,50 TL
|%0,04
|Avustralya Doları
|33,39 TL
|33,40 TL
|%-0,67
|Çin Yuanı
|7,60 TL
|7,60 TL
|%0,02
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%-0,05
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,93 TL
|%-0,27
25 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0941
|%-0,22
|GBP/USD
|1,3085
|%-0,22
|USD/JPY
|159,41
|%0,11
|USD/CHF
|0,8364
|%0,12
Son 7 gün içinde Dolar/TL’nin değerindeki değişime bakıldığında, 17 Kasım 2026'dan bu yana süregelen bir artış gözlemlenmektedir. Yatırımcıların bu grafikteki değişimleri dikkate alması, gelecekteki fiyat hareketlerine ışık tutabilir.
Dolar/TL’nin mevcut görüntüsü, 50,51 TL destek seviyesinin üzerinde kalışını sürdürürse, 50,77 TL direnç seviyelerine yaklaşmak mümkün olabilir. Küresel piyasalardaki etkiler sağlanmadığı için dikkatli olmakta fayda var. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi, önemli fiyat hareketlerinin ortaya çıkabileceği zamanları belirlemek açısından önemlidir.
Serbest piyasadaki güncel 50,67 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.670 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,11 oranında değişim kaydetmiştir.