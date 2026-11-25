Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,44 TL, satış fiyatı ise 55,45 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL'deki günlük değişim ise %-0,31 olarak kaydedilmiştir. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.440 TL, 5.000 euro ise 277.200 TL karşılığındadır. Ayrıca, Son bir hafta içinde Euro/TL 7 gün önce 55,53 TL'den işlem görürken, bugün 55,45 TL seviyesine gerilemiştir. Bu, bir euronun TL karşılığında -0,08 TL ve yüzdesel olarak ise %-0,14'lük bir azalma göstermektedir. Son 7 gün içinde 1.000 euro alış değeri 80,00 TL düşüş göstermiştir.
Önceki 7 gün içerisindeki Euro/TL değerleri:
Teknik olarak Euro/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,22 TL, direnç seviyesi ise 55,65 TL olarak gözlemlenmektedir. Euro/TL'deki mevcut değer, bu seviyeler arasında işlem görmektedir ve yatırımcılar için önemli bir takip noktası oluşturmaktadır. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,0941 seviyesinde bulunuyor ve günlük değişimi %-0,23 olmuştur.
25 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,44 TL
|55,45 TL
|%-0,31
25 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,68 TL
|50,68 TL
|%0,11
|İngiliz Sterlini
|66,31 TL
|66,32 TL
|%-0,30
|İsviçre Frangı
|60,57 TL
|60,60 TL
|%-0,01
|Kanada Doları
|35,49 TL
|35,50 TL
|%0,05
|Avustralya Doları
|33,39 TL
|33,40 TL
|%-0,67
|Çin Yuanı
|7,60 TL
|7,60 TL
|%0,02
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%-0,05
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,93 TL
|%-0,27
25 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0941
|%-0,23
|GBP/USD
|1,3085
|%-0,22
|USD/JPY
|159,41
|%0,11
|USD/CHF
|0,8364
|%0,12
Son 7 günlük Euro/TL değişimini göstermektedir.
Mevcut Euro/TL fiyatı, teknik destek ve direnç seviyeleri arasında seyretmektedir. 55,22 TL seviyesi destek, 55,65 TL seviyesi ise direnç olarak önem arz ediyor. Takip edilmesi gereken bu seviyeler, yatırımcıların alım satım stratejileri üzerinde belirleyici rol oynayabilir. Euro'nun USD karşısındaki fiyat hareketleri de genel döviz piyasası dinamikleri açısından dikkate alınmalıdır.
Serbest piyasa 55,44 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.440 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0941 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.