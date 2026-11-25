Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,44 TL, satış fiyatı ise 55,45 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL'deki günlük değişim ise %-0,31 olarak kaydedilmiştir. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.440 TL, 5.000 euro ise 277.200 TL karşılığındadır. Ayrıca, Son bir hafta içinde Euro/TL 7 gün önce 55,53 TL'den işlem görürken, bugün 55,45 TL seviyesine gerilemiştir. Bu, bir euronun TL karşılığında -0,08 TL ve yüzdesel olarak ise %-0,14'lük bir azalma göstermektedir. Son 7 gün içinde 1.000 euro alış değeri 80,00 TL düşüş göstermiştir.

Önceki 7 gün içerisindeki Euro/TL değerleri:

17 Kasım 2026: 55,53 TL

18 Kasım 2026: 55,40 TL

19 Kasım 2026: 55,53 TL

20 Kasım 2026: 55,51 TL

23 Kasım 2026: 55,19 TL

24 Kasım 2026: 55,62 TL

25 Kasım 2026: 55,45 TL

Teknik olarak Euro/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,22 TL, direnç seviyesi ise 55,65 TL olarak gözlemlenmektedir. Euro/TL'deki mevcut değer, bu seviyeler arasında işlem görmektedir ve yatırımcılar için önemli bir takip noktası oluşturmaktadır. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,0941 seviyesinde bulunuyor ve günlük değişimi %-0,23 olmuştur.

Güncel Euro Kuru

25 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,44 TL 55,45 TL %-0,31





Güncel Döviz Kurları

25 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,68 TL 50,68 TL %0,11 İngiliz Sterlini 66,31 TL 66,32 TL %-0,30 İsviçre Frangı 60,57 TL 60,60 TL %-0,01 Kanada Doları 35,49 TL 35,50 TL %0,05 Avustralya Doları 33,39 TL 33,40 TL %-0,67 Çin Yuanı 7,60 TL 7,60 TL %0,02 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,05 İsveç Kronu 4,93 TL 4,93 TL %-0,27





Öne Çıkan Pariteler

25 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0941 %-0,23 GBP/USD 1,3085 %-0,22 USD/JPY 159,41 %0,11 USD/CHF 0,8364 %0,12





Son 7 günlük Euro/TL değişimini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, teknik destek ve direnç seviyeleri arasında seyretmektedir. 55,22 TL seviyesi destek, 55,65 TL seviyesi ise direnç olarak önem arz ediyor. Takip edilmesi gereken bu seviyeler, yatırımcıların alım satım stratejileri üzerinde belirleyici rol oynayabilir. Euro'nun USD karşısındaki fiyat hareketleri de genel döviz piyasası dinamikleri açısından dikkate alınmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular