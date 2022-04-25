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25 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Nisan Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

25.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 25 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Nisan Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

25 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Nisan Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 25 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

25 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.7649 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.7627 liradan, satış fiyatı ise 14.7673 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.902 TL'den yapan euro şu anda 15.8898 TL alış ve 15.9144 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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