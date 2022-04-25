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25 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 25 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru!

25.04.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı yeni karar sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ‘Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’inde değişiklik yapıldı. Peki 25 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru...

25 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 25 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru!

25 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan açıklamada bulunuldu. Finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi için zorunlu karşılık düzenlemesine gidildi. 25 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 25 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

25 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların açıldığı haftanın il gününde ilgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Önceki kapanışını 14,7253 TL'den yapan Dolar'ın 25 Nisan 2022 Pazartesi günkü fiyatına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?


728xauto (77)

EURO ise geçtiğimiz gün 15,8953 TL'den işlem gördü.

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Dolar bugün kaç TL? 24 Nisan Pazar 2022Dolar bugün kaç TL? 24 Nisan Pazar 2022
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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