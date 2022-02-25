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25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

25.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 25 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

25 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.0556 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.054 liradan, satış fiyatı ise 14.0573 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.7991 TL'den yapan euro şu anda 15.7817 TL alış ve 15.8166 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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