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  4. 26 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

26 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

26.09.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftaya 8,64 TL'den başlayan dolar hafta boyu yaklaşık yüzde 2,85 değer kazandı. TL karşısında dolar, piyasaların kapanacağı cuma günü yüzde 1,46 yükseldi. Dolardaki bu yükselişi sterlin ve euro da takip etti. Piyasaların kapanacağı cuma gününde euro yüzde yüzde 1,31, sterlin ise yüzde 1,13 değer kazandı. İşte 26 Eylül dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Son üç haftadır değer kazanan dolar, geride bıraktığımız 20-24 Eylül haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yaptı. Hafta boyu yaklaşık yüzde 2,85 değer kazanan dolar 31 Mayıs günü gördüğü 8,82 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Sterlin hafta boyu yaklaşık yüzde 2,35, euro ise yüzde 2,78 yükseldi.

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,64 TL'den başlayan dolar 24 Eylül 2021 Cuma gününü 8,89 TL'den kapattı.

EURO NE KADAR?

Haftaya 10,13 TL'den başlayan euro 10,41 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinde de dolar ve euroya benzer hareketler görülüyor. Hafta boyu TL karşısında değer kazanan sterlin 12,14 TL.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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