26 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Son üç haftadır değer kazanan dolar, geride bıraktığımız 20-24 Eylül haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yaptı. Hafta boyu yaklaşık yüzde 2,85 değer kazanan dolar 31 Mayıs günü gördüğü 8,82 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Sterlin hafta boyu yaklaşık yüzde 2,35, euro ise yüzde 2,78 yükseldi.

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,64 TL'den başlayan dolar 24 Eylül 2021 Cuma gününü 8,89 TL'den kapattı.

EURO NE KADAR?

Haftaya 10,13 TL'den başlayan euro 10,41 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinde de dolar ve euroya benzer hareketler görülüyor. Hafta boyu TL karşısında değer kazanan sterlin 12,14 TL.

