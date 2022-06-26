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26 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Haziran 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

26.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Haziran 2022 Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. Önceki gün 16 TL'ye düşüş yaşayan dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki 26 Haziran'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

26 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Haziran 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'ya düşen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 26 Haziran'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

26 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son günü olan 26 Haziran Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 16.8844 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.8836 liradan, satış fiyatı ise 16.8853 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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Yüzde -2.43'lük bir değişim yaşayan euro da bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.8272 TL'den yapan euro şu anda 17.8211 TL alış ve 17.8334 TL satış fiyatına sahip.

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