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26 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Haziran 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Haziran 2022 Pazar tarihinde, yani haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 948 TL'den yapmıştı. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 26 Haziran 2022 Pazar altın bilezik fiyatları...

26 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Haziran 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Haziran Pazar günü, yani piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

26 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

26 Haziran günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 948,20 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 26 Haziran 2022 itibariyle 933,03 TL alış ve 942,08 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 754,04 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 747,57 TL alış ve 747,63 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 680,92 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,75 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 564,23 TL alış ve 675,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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