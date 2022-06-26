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26 Haziran Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

26.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Haziran 2022 Pazar haftanın son gününde altın fiyatları sorgulanıyor. Şu anda 1024 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, son olarak gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 26 Haziran tarihinde gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

26 Haziran Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü son olarak günü 1032 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.703 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 26 Haziran 2022 Pazar günü altın fiyatları...

26 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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26 Haziran Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1032,93 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1024,07 lira satış fiyatı 1024,16 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.790,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.665,00 TL satış fiyatı 6.738,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.407,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.333,00 TL alış ve 3.382,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.703,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Haziran itibariyle 1.670,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.690,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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