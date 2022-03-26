FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 26 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Mart 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Mart 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

26 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Mart 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Mart Cumartesi günü haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

26 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

26 Mart günü piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 836,21 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 26 Mart 2022 itibariyle 828,52 TL alış ve 835,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 669,55 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 667,78 TL alış ve 667,92 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 603,70 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,25 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 500,13 TL alış ve 602,21 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altında son durum ne?Altında son durum ne?
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!
Şeker fiyatlarına indirim geldi! Şeker fiyatlarına indirim geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!

Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!

Faizsiz 100 bin TL verilecek!

Faizsiz 100 bin TL verilecek!

Motorin stoku alarm veriyor! 'Sadece 40 günlük ihtiyacı karşılayabilir'

Motorin stoku alarm veriyor! 'Sadece 40 günlük ihtiyacı karşılayabilir'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.