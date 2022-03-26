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26 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

26.03.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 933 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 26 Mart'ta gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 26 Mart 2022 altın fiyatları...

26 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 932,68 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.533 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

26 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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26 Mart Cumartesi günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 932,68 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 933,39 lira satış fiyatı 933,82 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.113,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.054,00 TL satış fiyatı 6.120,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.068,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.032,00 TL alış ve 3.071,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.533,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Mart itibariyle 1.516,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.535,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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