26 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Şubat 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeye devam ediyordu. Kurdaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 26 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

26 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 26 Şubat Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,5620 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,7963 liradan, satış fiyatı ise 13,5677 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,15'lik bir değişim yaşayan euro da bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,5442 TL'den yapan euro şu anda 15,5353 TL alış ve 15,5533 TL satış fiyatına sahip.