26 Şubat Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 838 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.304 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

26 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Şubat Cumartesi günü haftanın altıncı gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 855,30 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 838,48 lira satış fiyatı 838,68 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.195,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.119,00 TL satış fiyatı 5.191,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.608,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.567,00 TL alış ve 2.606,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.304,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Şubat itibariyle 1.280,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.302,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

