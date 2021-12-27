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27 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

27.12.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Şu anda 637 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Önceki günlerde dolar/TL'nin 10 TL seviyesine düşmesiyle gram altında önemli bir düşüş yaşamıştı. Peki 27 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 27 Aralık 2021 altın fiyatları...

27 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 638 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.115 liradan işlem görmekteydi. İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi altın fiyatları...

27 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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27 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 638 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 637,74 lira satış fiyatı 637,86 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.446,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.085,00 TL satış fiyatı 4.404,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.233,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.039,00 TL alış ve 2.212,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.115,100 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Aralık itibariyle 1.020,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.104,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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