27 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 638 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.115 liradan işlem görmekteydi. İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi altın fiyatları...

27 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 638 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 637,74 lira satış fiyatı 637,86 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.446,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.085,00 TL satış fiyatı 4.404,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.233,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.039,00 TL alış ve 2.212,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.115,100 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Aralık itibariyle 1.020,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.104,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

