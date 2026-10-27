27 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,78 TL, satış kuru 49,79 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bugün Dolar/TL günlük değişimi ise %0,07 olarak kaydedildi. Bir önceki hafta boyunca dalgalanan Dolar/TL, 7 gün önce 49,54 TL'den işlem görüyordu ve son bir haftada 0,25 TL artışla %0,50'lik bir değer kazanarak 49,79 TL'ye ulaştı.
Bu sonuçlar ışığında, eğer 1.000 dolarınızı TL'ye çevirirseniz, 49.780 TL alacaksınız. 5.000 dolarınızın karşılığı ise 248.900 TL olacak. Piyasada takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,62 TL iken, direnç seviyesi ise 49,87 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi öneriliyor.
27 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,78 TL
|49,79 TL
|%0,07
27 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,64 TL
|55,72 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,47 TL
|66,50 TL
|%0,12
|İsviçre Frangı
|60,11 TL
|60,15 TL
|%0,03
|Kanada Doları
|35,50 TL
|35,52 TL
|%0,04
|Avustralya Doları
|34,95 TL
|34,97 TL
|%0,15
|Çin Yuanı
|7,47 TL
|7,47 TL
|%0,09
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,23
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%0,09
27 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1167
|%-0,07
|GBP/USD
|1,3332
|%-0,07
|USD/JPY
|157,72
|%0,14
|USD/CHF
|0,8279
|%0,04
Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL seviyeleri, alım satım kararlarınızı şekillendirebilir. Hem teknik analiz açısından önemli olan bu değerler, piyasalardaki dalgalanmalara karşı bir referans noktası sunmaktadır.
Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, 49,62 TL destek ve 49,87 TL direnç seviyeleri arasında hareket etmekte. Bu alanların takibi, olası dalgalanmalarda yön belirlemek için önemli. Küresel piyasa etkenlerinin rolü de dikkatle izlenmeli.
Serbest piyasadaki güncel 49,78 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.780 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.
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