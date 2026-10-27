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27 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL, son bir haftada 0,25 TL artışla %0,50 değer kazanarak 49,79 TL'ye yükseldi.

27 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,78 TL, satış kuru 49,79 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bugün Dolar/TL günlük değişimi ise %0,07 olarak kaydedildi. Bir önceki hafta boyunca dalgalanan Dolar/TL, 7 gün önce 49,54 TL'den işlem görüyordu ve son bir haftada 0,25 TL artışla %0,50'lik bir değer kazanarak 49,79 TL'ye ulaştı.

Bu sonuçlar ışığında, eğer 1.000 dolarınızı TL'ye çevirirseniz, 49.780 TL alacaksınız. 5.000 dolarınızın karşılığı ise 248.900 TL olacak. Piyasada takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,62 TL iken, direnç seviyesi ise 49,87 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi öneriliyor.

Güncel Dolar Kuru

27 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,78 TL 49,79 TL %0,07


Güncel Döviz Kurları

27 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,64 TL 55,72 TL %0,08
İngiliz Sterlini 66,47 TL 66,50 TL %0,12
İsviçre Frangı 60,11 TL 60,15 TL %0,03
Kanada Doları 35,50 TL 35,52 TL %0,04
Avustralya Doları 34,95 TL 34,97 TL %0,15
Çin Yuanı 7,47 TL 7,47 TL %0,09
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,23
İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %0,09


Öne Çıkan Pariteler

27 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1167 %-0,07
GBP/USD 1,3332 %-0,07
USD/JPY 157,72 %0,14
USD/CHF 0,8279 %0,04


Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL seviyeleri, alım satım kararlarınızı şekillendirebilir. Hem teknik analiz açısından önemli olan bu değerler, piyasalardaki dalgalanmalara karşı bir referans noktası sunmaktadır.

27 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, 49,62 TL destek ve 49,87 TL direnç seviyeleri arasında hareket etmekte. Bu alanların takibi, olası dalgalanmalarda yön belirlemek için önemli. Küresel piyasa etkenlerinin rolü de dikkatle izlenmeli.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,78 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.780 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.

27 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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