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27 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Günlük değişim %0,06 seviyesindeyken, son haftalık süreçte 1.000 euro karşılığındaki değişim ise 10,00 TL olmuştur.

27 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasada 27 Eylül 2026 itibarıyla alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 56,11 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim %0,06 seviyesindedir. Bu bağlamda, 1.000 euro 55.400 TL, 5.000 euro ise 277.000 TL’ye karşılık gelmektedir. Euro/TL, 7 gün önceki değeri 56,10 TL’den bugün 56,11 TL’ye çıkarak, 0,01 TL’lik bir artış göstermiştir. Yüzde değişim ise %0,02’dir. Son bir haftada Euro/TL’nin 1.000 euro karşılığındaki değişim 10,00 TL’dir.

Son 7 günlük Euro/TL verileri incelendiğinde ise, geçtiğimiz günlerdeki hareketlerin aşağıdaki gibi olduğunu görmekteyiz:

  • 2026-09-17: 56,10 TL
  • 2026-09-18: 56,05 TL
  • 2026-09-21: 55,98 TL
  • 2026-09-22: 55,89 TL
  • 2026-09-23: 55,63 TL
  • 2026-09-24: 55,72 TL
  • 2026-09-25: 56,11 TL

Destek seviyesinin 55,79 TL, direnç seviyesinin ise 56,27 TL olarak belirlendiği Euro/TL’de, bu seviyelere dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Euro/TL’nin son durumu, EUR/USD paritesinin 1,1392 seviyesinde ve günlük değişiminin %0,10 olduğu göz önüne alındığında, piyasanın genelinde yatay bir seyir izlenmektedir.

Güncel Euro Kuru

27 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,40 TL 56,11 TL %0,06


Güncel Döviz Kurları

27 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,85 TL 49,01 TL %0,12
İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,25 TL %0,15
İsviçre Frangı 58,96 TL 59,19 TL %0,06
Kanada Doları 34,54 TL 34,66 TL %0,09
Avustralya Doları 34,30 TL 34,43 TL %0,27
Çin Yuanı 7,27 TL 7,29 TL %0,01
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,31
İsveç Kronu 4,92 TL 4,95 TL %0,11


Öne Çıkan Pariteler

27 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1392 %0,10
GBP/USD 1,3244 %0,19
USD/JPY 157,27 %-0,99
USD/CHF 0,8283 %0,06


Euro/TL'nin son 7 günlük değişimini daha net görmek adına, aşağıdaki grafik ile takip edebilirsiniz.

27 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL destek seviyesinde 55,79 TL’den işlem görmekteyken, direnç seviyesinin 56,27 TL olduğu görülmektedir. Mevcut fiyatlar, bu seviyelere yaklaşması durumunda dikkatli bir takip gerektirebilir. EUR/USD paritesindeki sınırlı yükselişin Euro/TL üzerindeki etkisi, piyasanın yönü açısından önemli bir göstergedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,40 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.400 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1392 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

27 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş 2

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döviz alış satış euro alış satış
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