27 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasada 27 Eylül 2026 itibarıyla alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 56,11 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim %0,06 seviyesindedir. Bu bağlamda, 1.000 euro 55.400 TL, 5.000 euro ise 277.000 TL’ye karşılık gelmektedir. Euro/TL, 7 gün önceki değeri 56,10 TL’den bugün 56,11 TL’ye çıkarak, 0,01 TL’lik bir artış göstermiştir. Yüzde değişim ise %0,02’dir. Son bir haftada Euro/TL’nin 1.000 euro karşılığındaki değişim 10,00 TL’dir.

Son 7 günlük Euro/TL verileri incelendiğinde ise, geçtiğimiz günlerdeki hareketlerin aşağıdaki gibi olduğunu görmekteyiz:

2026-09-17: 56,10 TL

2026-09-18: 56,05 TL

2026-09-21: 55,98 TL

2026-09-22: 55,89 TL

2026-09-23: 55,63 TL

2026-09-24: 55,72 TL

2026-09-25: 56,11 TL

Destek seviyesinin 55,79 TL, direnç seviyesinin ise 56,27 TL olarak belirlendiği Euro/TL’de, bu seviyelere dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Euro/TL’nin son durumu, EUR/USD paritesinin 1,1392 seviyesinde ve günlük değişiminin %0,10 olduğu göz önüne alındığında, piyasanın genelinde yatay bir seyir izlenmektedir.

Güncel Euro Kuru

27 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,40 TL 56,11 TL %0,06





Güncel Döviz Kurları

27 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,85 TL 49,01 TL %0,12 İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,25 TL %0,15 İsviçre Frangı 58,96 TL 59,19 TL %0,06 Kanada Doları 34,54 TL 34,66 TL %0,09 Avustralya Doları 34,30 TL 34,43 TL %0,27 Çin Yuanı 7,27 TL 7,29 TL %0,01 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,31 İsveç Kronu 4,92 TL 4,95 TL %0,11





Öne Çıkan Pariteler

27 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1392 %0,10 GBP/USD 1,3244 %0,19 USD/JPY 157,27 %-0,99 USD/CHF 0,8283 %0,06





Euro/TL'nin son 7 günlük değişimini daha net görmek adına, aşağıdaki grafik ile takip edebilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL destek seviyesinde 55,79 TL’den işlem görmekteyken, direnç seviyesinin 56,27 TL olduğu görülmektedir. Mevcut fiyatlar, bu seviyelere yaklaşması durumunda dikkatli bir takip gerektirebilir. EUR/USD paritesindeki sınırlı yükselişin Euro/TL üzerindeki etkisi, piyasanın yönü açısından önemli bir göstergedir.

Sıkça Sorulan Sorular