27 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasada 27 Eylül 2026 itibarıyla alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 56,11 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim %0,06 seviyesindedir. Bu bağlamda, 1.000 euro 55.400 TL, 5.000 euro ise 277.000 TL’ye karşılık gelmektedir. Euro/TL, 7 gün önceki değeri 56,10 TL’den bugün 56,11 TL’ye çıkarak, 0,01 TL’lik bir artış göstermiştir. Yüzde değişim ise %0,02’dir. Son bir haftada Euro/TL’nin 1.000 euro karşılığındaki değişim 10,00 TL’dir.
Son 7 günlük Euro/TL verileri incelendiğinde ise, geçtiğimiz günlerdeki hareketlerin aşağıdaki gibi olduğunu görmekteyiz:
Destek seviyesinin 55,79 TL, direnç seviyesinin ise 56,27 TL olarak belirlendiği Euro/TL’de, bu seviyelere dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Euro/TL’nin son durumu, EUR/USD paritesinin 1,1392 seviyesinde ve günlük değişiminin %0,10 olduğu göz önüne alındığında, piyasanın genelinde yatay bir seyir izlenmektedir.
27 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,40 TL
|56,11 TL
|%0,06
27 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,85 TL
|49,01 TL
|%0,12
|İngiliz Sterlini
|64,37 TL
|65,25 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|58,96 TL
|59,19 TL
|%0,06
|Kanada Doları
|34,54 TL
|34,66 TL
|%0,09
|Avustralya Doları
|34,30 TL
|34,43 TL
|%0,27
|Çin Yuanı
|7,27 TL
|7,29 TL
|%0,01
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%1,31
|İsveç Kronu
|4,92 TL
|4,95 TL
|%0,11
27 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1392
|%0,10
|GBP/USD
|1,3244
|%0,19
|USD/JPY
|157,27
|%-0,99
|USD/CHF
|0,8283
|%0,06
Euro/TL'nin son 7 günlük değişimini daha net görmek adına, aşağıdaki grafik ile takip edebilirsiniz.
Euro/TL destek seviyesinde 55,79 TL’den işlem görmekteyken, direnç seviyesinin 56,27 TL olduğu görülmektedir. Mevcut fiyatlar, bu seviyelere yaklaşması durumunda dikkatli bir takip gerektirebilir. EUR/USD paritesindeki sınırlı yükselişin Euro/TL üzerindeki etkisi, piyasanın yönü açısından önemli bir göstergedir.
Serbest piyasa 55,40 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.400 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1392 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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