Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,78 TL, satış fiyatı ise 50,79 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, günlük %0,23'lük bir artış yaşarken, 7 gün önceki değeri 50,46 TL'den 50,79 TL'ye yükseldi. Böylece bir doların TL karşılığındaki değişim 0,33 TL olarak kaydedildi ve yüzde değişim %0,65 oldu. Elinizdeki 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.780 TL'ye, 5.000 dolar ise 253.900 TL'ye denk geliyor.

Son bir haftalık süreçte Dolar/TL'deki değişimler dikkat çekici. 19 Kasım'da 50,46 TL olan değer, 26 Kasım'da 50,67 TL'ye, ardından 27 Kasım'da 50,79 TL'ye yükselmiş durumda. Bu hareketlilik, dışsal bir etki olmaksızın piyasa dinamikleriyle şekilleniyor.

Dolar/TL'deki destek seviyesi 50,57 TL, direnç seviyesi ise 50,90 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, piyasa oyuncularının dikkatini çekiyor ve izlenmesi gereken kritik noktalar arasında bulunuyor.

Güncel Dolar Kuru

27 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,78 TL 50,79 TL %0,23





Güncel Döviz Kurları

27 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,78 TL 55,83 TL %0,14 İngiliz Sterlini 66,72 TL 66,72 TL %0,20 İsviçre Frangı 60,76 TL 60,84 TL %0,13 Kanada Doları 35,66 TL 35,69 TL %0,32 Avustralya Doları 33,87 TL 33,90 TL %0,80 Çin Yuanı 7,62 TL 7,62 TL %0,19 Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %-0,51 İsveç Kronu 4,98 TL 4,98 TL %0,32





Öne Çıkan Pariteler

27 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0979 %0,09 GBP/USD 1,3124 %0,14 USD/JPY 159,34 %0,04 USD/CHF 0,8341 %-0,02





Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi üzerine bir grafik ile detayları daha iyi takip edebilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,79 TL seviyesinde işlem görmekte ve destek seviyesi 50,57 TL'den, direnç seviyesi ise 50,90 TL'den geçiyor. Mevcut fiyat, bu seviyelere oldukça yakın. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önerilir, zira piyasanın yönü bu kritik noktaların kırılması ile şekillenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular