Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,78 TL, satış fiyatı ise 50,79 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, günlük %0,23'lük bir artış yaşarken, 7 gün önceki değeri 50,46 TL'den 50,79 TL'ye yükseldi. Böylece bir doların TL karşılığındaki değişim 0,33 TL olarak kaydedildi ve yüzde değişim %0,65 oldu. Elinizdeki 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.780 TL'ye, 5.000 dolar ise 253.900 TL'ye denk geliyor.
Son bir haftalık süreçte Dolar/TL'deki değişimler dikkat çekici. 19 Kasım'da 50,46 TL olan değer, 26 Kasım'da 50,67 TL'ye, ardından 27 Kasım'da 50,79 TL'ye yükselmiş durumda. Bu hareketlilik, dışsal bir etki olmaksızın piyasa dinamikleriyle şekilleniyor.
Dolar/TL'deki destek seviyesi 50,57 TL, direnç seviyesi ise 50,90 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, piyasa oyuncularının dikkatini çekiyor ve izlenmesi gereken kritik noktalar arasında bulunuyor.
27 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,78 TL
|50,79 TL
|%0,23
27 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,78 TL
|55,83 TL
|%0,14
|İngiliz Sterlini
|66,72 TL
|66,72 TL
|%0,20
|İsviçre Frangı
|60,76 TL
|60,84 TL
|%0,13
|Kanada Doları
|35,66 TL
|35,69 TL
|%0,32
|Avustralya Doları
|33,87 TL
|33,90 TL
|%0,80
|Çin Yuanı
|7,62 TL
|7,62 TL
|%0,19
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%-0,51
|İsveç Kronu
|4,98 TL
|4,98 TL
|%0,32
27 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0979
|%0,09
|GBP/USD
|1,3124
|%0,14
|USD/JPY
|159,34
|%0,04
|USD/CHF
|0,8341
|%-0,02
Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi üzerine bir grafik ile detayları daha iyi takip edebilirsiniz.
Dolar/TL şu an 50,79 TL seviyesinde işlem görmekte ve destek seviyesi 50,57 TL'den, direnç seviyesi ise 50,90 TL'den geçiyor. Mevcut fiyat, bu seviyelere oldukça yakın. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önerilir, zira piyasanın yönü bu kritik noktaların kırılması ile şekillenecektir.
Serbest piyasadaki güncel 50,78 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.780 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,23 oranında değişim kaydetmiştir.
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