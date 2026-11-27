Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,78 TL, satış fiyatı ise 55,83 TL olarak işlem görüyor. Bugün Euro/TL’nin günlük değişimi %0,14 olarak kaydedildi. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.780 TL’ye, 5.000 euro ise 278.900 TL’ye denk geliyor. Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında Euro/TL, 55,53 TL seviyesinden önceki güne 55,73 TL, bugün ise 55,83 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu süreçte 1 euro, TL karşısında 0,30 TL değer kazanarak, yüzde olarak %0,54'lük bir artış gösterdi.
Son yedi gün içerisindeki Euro/TL fiyatları ise şöyle sıralandı:
Dünya genelindeki döviz hareketleri Euro/TL üzerinde dolaylı bir etkiye sahip, ancak spesifik bir piyasa etkeni belirtilmedi. EUR/USD paritesi ise 1,0979 seviyesinde seyretmekte olup, günlük değişimi %0,09 civarında gerçekleşti.
27 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,78 TL
|55,83 TL
|%0,14
27 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,78 TL
|50,79 TL
|%0,23
|İngiliz Sterlini
|66,72 TL
|66,72 TL
|%0,20
|İsviçre Frangı
|60,76 TL
|60,84 TL
|%0,13
|Kanada Doları
|35,66 TL
|35,69 TL
|%0,32
|Avustralya Doları
|33,87 TL
|33,90 TL
|%0,80
|Çin Yuanı
|7,62 TL
|7,62 TL
|%0,19
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%-0,51
|İsveç Kronu
|4,98 TL
|4,98 TL
|%0,32
27 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0979
|%0,09
|GBP/USD
|1,3124
|%0,14
|USD/JPY
|159,34
|%0,04
|USD/CHF
|0,8341
|%-0,02
Mevcut Euro/TL fiyatı 55,83 TL seviyesinde işlem görmekte ve bu seviyesi, 55,40 TL destek noktasının üzerinde bulunuyor. 56,04 TL direnç noktası ise takip edilmesi gereken önemli bir seviye olarak öne çıkıyor. Euro’nun EUR/USD paritesi ile olan ilişkisi dolaylı olarak Euro/TL üzerindeki hareketleri etkileyebilir ve bu nedenle kullanıcıların her iki değerle de yakından ilgilenmesi önemlidir.
Serbest piyasa 55,78 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.780 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0979 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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