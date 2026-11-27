Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,78 TL, satış fiyatı ise 55,83 TL olarak işlem görüyor. Bugün Euro/TL’nin günlük değişimi %0,14 olarak kaydedildi. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.780 TL’ye, 5.000 euro ise 278.900 TL’ye denk geliyor. Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında Euro/TL, 55,53 TL seviyesinden önceki güne 55,73 TL, bugün ise 55,83 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu süreçte 1 euro, TL karşısında 0,30 TL değer kazanarak, yüzde olarak %0,54'lük bir artış gösterdi.

Son yedi gün içerisindeki Euro/TL fiyatları ise şöyle sıralandı:

2026-11-19: 55,53 TL

2026-11-20: 55,51 TL

2026-11-23: 55,19 TL

2026-11-24: 55,62 TL

2026-11-25: 55,62 TL

2026-11-26: 55,73 TL

2026-11-27: 55,83 TL

Dünya genelindeki döviz hareketleri Euro/TL üzerinde dolaylı bir etkiye sahip, ancak spesifik bir piyasa etkeni belirtilmedi. EUR/USD paritesi ise 1,0979 seviyesinde seyretmekte olup, günlük değişimi %0,09 civarında gerçekleşti.

Güncel Euro Kuru

27 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,78 TL 55,83 TL %0,14





Güncel Döviz Kurları

27 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,78 TL 50,79 TL %0,23 İngiliz Sterlini 66,72 TL 66,72 TL %0,20 İsviçre Frangı 60,76 TL 60,84 TL %0,13 Kanada Doları 35,66 TL 35,69 TL %0,32 Avustralya Doları 33,87 TL 33,90 TL %0,80 Çin Yuanı 7,62 TL 7,62 TL %0,19 Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %-0,51 İsveç Kronu 4,98 TL 4,98 TL %0,32





Öne Çıkan Pariteler

27 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0979 %0,09 GBP/USD 1,3124 %0,14 USD/JPY 159,34 %0,04 USD/CHF 0,8341 %-0,02





Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı 55,83 TL seviyesinde işlem görmekte ve bu seviyesi, 55,40 TL destek noktasının üzerinde bulunuyor. 56,04 TL direnç noktası ise takip edilmesi gereken önemli bir seviye olarak öne çıkıyor. Euro’nun EUR/USD paritesi ile olan ilişkisi dolaylı olarak Euro/TL üzerindeki hareketleri etkileyebilir ve bu nedenle kullanıcıların her iki değerle de yakından ilgilenmesi önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular