28 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Mart 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

28 Mart Pazartesi günü de dolar ve euro'ya ilişkin kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolarda son durum merak konusu oldu. Peki 28 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

28 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün dolar yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösterdi. Son kapanışını 14,8306 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,8296 liradan, satış fiyatı ise 14,8317 liradan işlem gördü. 28 Mart 2022 Pazartesi günü güncel Dolar ve Euro fiyatlarının ne kadar olduğu piyasaların açılmasının ardından belli olacak. Haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EURO NE KADAR?

Euro da geçtiğiz gün aşağı yönlü ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 16,2949 TL'den yapan euro şu anda 16,2819 TL alış ve 16,3080 TL satış fiyatına sahipti.

