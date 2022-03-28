28 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Mart Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 28 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.8435 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.8396 liradan, satış fiyatı ise 14.8474 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.2758 TL'den yapan euro şu anda 16.2654 TL alış ve 16.2864 TL satış fiyatına sahip.

