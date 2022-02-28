Kurlarda hareketlilik! 28 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Şubat 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürüyordu. Kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 28 Şubat'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 28 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

28 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 28 Şubat Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,0609 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,0565 liradan, satış fiyatı ise 14,0655 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,92'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,7517 TL'den yapan euro şu anda 15,7288 TL alış ve 15,7748 TL satış fiyatına sahip.