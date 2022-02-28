28 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 28 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.0996 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.0957 liradan, satış fiyatı ise 14.1035 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.7863 TL'den yapan euro şu anda 15.7677 TL alış ve 15.805 TL satış fiyatına sahip.

