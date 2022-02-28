28 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 28 Şubat 2022 Pazartesi

28 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açıldığı haftanın ilk günü merak konusu oldu. Dolar almak isteyen veya dolar ya da euro bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor. Vatandaşlar 28 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 28 Şubat Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

28 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13,7955 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,7124 liradan, satış fiyatı ise 13,8788 liradan işlem görüyordu. 28 Şubat Pazartesi güncel dolar fiyatına piyasaların açıldığı saat 9:40 itibari ile haberimizde yer verilecektir.

EURO NE KADAR?

Bir önceki gün kapanışını 15,6304 TL'den yapan euro şu anda 15,5323 TL alış ve 15,7286 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

