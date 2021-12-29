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29 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

29.12.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Aralık Çarşamba haftanın üçüncü gününde vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmesi sonrasında dolar/TL'de önemli bir düşüş yaşanmıştı. Peki 29 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Aralık dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

29 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 29 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından önceki günlerde döviz satış yöntemiyle son bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. Peki 29 Aralık tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

29 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 29 Aralık Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 11,8782 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 11,8708 liradan, satış fiyatı ise 11,8857 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,52'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 13,4380 TL'den yapan euro şu anda 13,4196 TL alış ve 13,4565 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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