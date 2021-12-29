29 Aralık gram altın ne kadar oldu? Merkez Bankası açıklıyor! Gram altın fiyatı ne kadar?

Resmi Gazete'de de yayımlanmış olan Merkez Bankası tebliğine göre, 29 Aralık 2021 Çarşamba tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Gelişme sonrası vatandaşlar gram altın fiyatını araştırıyor. Peki 29 Aralık gram altın ne kadar oldu?

29 ARALIK 2021 GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Vatandaşlar gram altın fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Ayrıca dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Merkez Bankası tarafından açıklanacak gram altın fiyatları henüz belli olmadı. Gram altın şu anda 703,40 TL alış ve 703,51 TL satış fiyatına sahip. Merkez Bankası gram altın fiyatını açıkladığında sayfamızda yer vereceğiz.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da, altın cinsinden mevduatın TL’ye dönüştürülmesi durumunda hesap sahiplerine destek verileceğini ifade etti.

Bankanın yaptığı açıklamada, daha önce döviz hesaplarının TL’ye çevrilmesi şartıyla hesap sahiplerine destek sağlanacağının belirtildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir.”



