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29 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL, serbest piyasada 55,58 TL alış ve 55,68 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük %0,11 artış gösteren parite, son bir haftada 0,09 oranında bir düşüş yaşadı.

29 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,58 TL, satış fiyatı ise 55,68 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL günlük değişimi %0,11 olumlu bir seyir göstermektedir. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.580 TL’ye, 5.000 euro ise 277.900 TL’ye denk gelmektedir. Bir haftalık dönemde Euro/TL, 7 gün önce 55,73 TL seviyesindeyken, bugün 55,68 TL olarak işlem görmekte ve bu süreçte -0,05 TL, %0,09 düşüş sergilemiştir. Ayrıca, 1.000 euronun TL karşılığı ise -50,00 TL azalmıştır.

Son günlerde Euro/TL’nin önemli seviyeleri arasında 55,52 TL destek ve 55,82 TL direnç noktaları bulunmaktadır. Dışsal bir piyasa etkenine rastlanmamıştır; Euro ve diğer küresel endeksler üzerinde etkili olacak bir gelişme bulunmamaktadır.

Güncel Euro Kuru

29 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,58 TL 55,68 TL %0,11


Güncel Döviz Kurları

29 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,83 TL 49,84 TL %-0,01
İngiliz Sterlini 66,46 TL 66,53 TL %0,10
İsviçre Frangı 60,08 TL 60,12 TL %-0,13
Kanada Doları 35,61 TL 35,63 TL %0,03
Avustralya Doları 35,10 TL 35,12 TL %-0,11
Çin Yuanı 7,48 TL 7,49 TL %0,04
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,27
İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %-0,14


Öne Çıkan Pariteler

29 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1137 %-0,15
GBP/USD 1,3312 %-0,11
USD/JPY 157,83 %0,00
USD/CHF 0,8291 %0,13


Son 7 günlük Euro/TL değişimi, grafiklerle desteklenmekte ve kullanıcılara detaylı bir analiz sunulmaktadır.

29 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi 55,68 TL, takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 55,52 TL ve 55,82 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerde oluşabilecek hareketler, piyasa trendlerini etkileyebilir. Euro/USD paritesi, dolara bağlı gelişmelerden etkilenmekle birlikte, mevcut veriler doğrultusunda piyasa üzerinde belirgin bir etkisi gözlemlenmemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,58 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.580 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1137 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

29 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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döviz alış satış euro alış satış
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