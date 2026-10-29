29 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,58 TL, satış fiyatı ise 55,68 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL günlük değişimi %0,11 olumlu bir seyir göstermektedir. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.580 TL’ye, 5.000 euro ise 277.900 TL’ye denk gelmektedir. Bir haftalık dönemde Euro/TL, 7 gün önce 55,73 TL seviyesindeyken, bugün 55,68 TL olarak işlem görmekte ve bu süreçte -0,05 TL, %0,09 düşüş sergilemiştir. Ayrıca, 1.000 euronun TL karşılığı ise -50,00 TL azalmıştır.

Son günlerde Euro/TL’nin önemli seviyeleri arasında 55,52 TL destek ve 55,82 TL direnç noktaları bulunmaktadır. Dışsal bir piyasa etkenine rastlanmamıştır; Euro ve diğer küresel endeksler üzerinde etkili olacak bir gelişme bulunmamaktadır.

Güncel Euro Kuru

29 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,58 TL 55,68 TL %0,11





Güncel Döviz Kurları

29 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,83 TL 49,84 TL %-0,01 İngiliz Sterlini 66,46 TL 66,53 TL %0,10 İsviçre Frangı 60,08 TL 60,12 TL %-0,13 Kanada Doları 35,61 TL 35,63 TL %0,03 Avustralya Doları 35,10 TL 35,12 TL %-0,11 Çin Yuanı 7,48 TL 7,49 TL %0,04 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,27 İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %-0,14





Öne Çıkan Pariteler

29 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1137 %-0,15 GBP/USD 1,3312 %-0,11 USD/JPY 157,83 %0,00 USD/CHF 0,8291 %0,13





Son 7 günlük Euro/TL değişimi, grafiklerle desteklenmekte ve kullanıcılara detaylı bir analiz sunulmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi 55,68 TL, takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 55,52 TL ve 55,82 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerde oluşabilecek hareketler, piyasa trendlerini etkileyebilir. Euro/USD paritesi, dolara bağlı gelişmelerden etkilenmekle birlikte, mevcut veriler doğrultusunda piyasa üzerinde belirgin bir etkisi gözlemlenmemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular