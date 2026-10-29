29 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,58 TL, satış fiyatı ise 55,68 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL günlük değişimi %0,11 olumlu bir seyir göstermektedir. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.580 TL’ye, 5.000 euro ise 277.900 TL’ye denk gelmektedir. Bir haftalık dönemde Euro/TL, 7 gün önce 55,73 TL seviyesindeyken, bugün 55,68 TL olarak işlem görmekte ve bu süreçte -0,05 TL, %0,09 düşüş sergilemiştir. Ayrıca, 1.000 euronun TL karşılığı ise -50,00 TL azalmıştır.
Son günlerde Euro/TL’nin önemli seviyeleri arasında 55,52 TL destek ve 55,82 TL direnç noktaları bulunmaktadır. Dışsal bir piyasa etkenine rastlanmamıştır; Euro ve diğer küresel endeksler üzerinde etkili olacak bir gelişme bulunmamaktadır.
29 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,58 TL
|55,68 TL
|%0,11
29 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,83 TL
|49,84 TL
|%-0,01
|İngiliz Sterlini
|66,46 TL
|66,53 TL
|%0,10
|İsviçre Frangı
|60,08 TL
|60,12 TL
|%-0,13
|Kanada Doları
|35,61 TL
|35,63 TL
|%0,03
|Avustralya Doları
|35,10 TL
|35,12 TL
|%-0,11
|Çin Yuanı
|7,48 TL
|7,49 TL
|%0,04
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,27
|İsveç Kronu
|5,02 TL
|5,03 TL
|%-0,14
29 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1137
|%-0,15
|GBP/USD
|1,3312
|%-0,11
|USD/JPY
|157,83
|%0,00
|USD/CHF
|0,8291
|%0,13
Son 7 günlük Euro/TL değişimi, grafiklerle desteklenmekte ve kullanıcılara detaylı bir analiz sunulmaktadır.
Mevcut Euro/TL seviyesi 55,68 TL, takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 55,52 TL ve 55,82 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerde oluşabilecek hareketler, piyasa trendlerini etkileyebilir. Euro/USD paritesi, dolara bağlı gelişmelerden etkilenmekle birlikte, mevcut veriler doğrultusunda piyasa üzerinde belirgin bir etkisi gözlemlenmemektedir.
Serbest piyasa 55,58 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.580 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1137 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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