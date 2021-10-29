29 Ekim dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar/TL kurundaki hareketlilik sürüyor. 25-29 Ekim haftasına 9,60 TL'den başlayan dolar, piyasaların kapanacağı gün olan 29 Ekim Cuma gününe 9,55 TL seviyesinden başladı. Aynı şekilde euro 29 Ekim'e 11,14 sterlin ise 13,15 TL'den başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

29 EKİM DOLAR NE KADAR?

Piyasaların açıldığı 25 Ekim'e 9,60 TL'den başlayan dolar aynı gün yüzde 2,59 değer kazanarak 9,85 TL'yi görmüştü. Ardından 9,85 TL'den satıcı bularak değer kaybeden dolar, 25 Ekim gününü 9,60 TL'den kapatmıştı.

Haftaya başladığı seviyeden itibaren yüzde 0,74 değer kaybeden dolar 9,53 TL.

29 EKİM EURO NE KADAR?

Euro hafta içerisinde en çok 11,46 TL seviyesine ulaşmış ve 10,95 TL'ye kadar düşmüştü. Euro 11,12 TL oldu.

29 EKİM STERLİN NE KADAR?

Haftaya 13,37 TL'den başlayan sterlin hafta içerisinde yaklaşık yüzde 1,73 değer kaybetti. Sterlin 29 Ekim Cuma günü 13,14 TL'den işlem görüyor.

