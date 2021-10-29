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29 Ekim dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

29.10.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ekim 2021'de Merkez Bankası Para Politikası Toplantısının ardından, Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti. 200 baz puanlık faiz indiriminden sonra Dolar/TL kurunda hareketlilik görüldü. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar/TL kurundaki hareketlilik sürüyor. 25-29 Ekim haftasına 9,60 TL'den başlayan dolar, piyasaların kapanacağı gün olan 29 Ekim Cuma gününe 9,55 TL seviyesinden başladı. Aynı şekilde euro 29 Ekim'e 11,14 sterlin ise 13,15 TL'den başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

29 EKİM DOLAR NE KADAR?

Piyasaların açıldığı 25 Ekim'e 9,60 TL'den başlayan dolar aynı gün yüzde 2,59 değer kazanarak 9,85 TL'yi görmüştü. Ardından 9,85 TL'den satıcı bularak değer kaybeden dolar, 25 Ekim gününü 9,60 TL'den kapatmıştı.

Haftaya başladığı seviyeden itibaren yüzde 0,74 değer kaybeden dolar 9,53 TL.

29 Ekim dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

29 EKİM EURO NE KADAR?

Euro hafta içerisinde en çok 11,46 TL seviyesine ulaşmış ve 10,95 TL'ye kadar düşmüştü. Euro 11,12 TL oldu.

29 EKİM STERLİN NE KADAR?

Haftaya 13,37 TL'den başlayan sterlin hafta içerisinde yaklaşık yüzde 1,73 değer kaybetti. Sterlin 29 Ekim Cuma günü 13,14 TL'den işlem görüyor.

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Amerikan Doları Türk lirası
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