3 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Hafta boyunca anlık değişimler yaşayan dolar kurunda son fiyatlar merak ediliyor. Tarihi rekorunu yenileyen dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0,55 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 3 Aralık dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Dolar 13,73 TL alış fiyatı, 13,73 TL satış fiyatına ulaştı.
Yüzde 0,31 oranında değer kazancı gözlemlenen euro, 15,51 TL alış fiyatı, 15,55 TL satış fiyatına vardı.
İngiliz sterlini alış fiyatı 18,25 TL, satış fiyatı 18,29 TL ile güne başladı. İngiliz sterlininde yüzde 0,22'lik bir değer kazancı görüldü.
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