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  4. 3 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

3 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

03.12.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların, geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 14 TL'ye ulaşması ardından, yatırımcılar ve vatandaşlar dolar kurundaki güncel rakamları ilgiyle takip ediyor. Dolar, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.

Hafta boyunca anlık değişimler yaşayan dolar kurunda son fiyatlar merak ediliyor. Tarihi rekorunu yenileyen dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0,55 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 3 Aralık dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 13,73 TL alış fiyatı, 13,73 TL satış fiyatına ulaştı.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,31 oranında değer kazancı gözlemlenen euro, 15,51 TL alış fiyatı, 15,55 TL satış fiyatına vardı.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 18,25 TL, satış fiyatı 18,29 TL ile güne başladı. İngiliz sterlininde yüzde 0,22'lik bir değer kazancı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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