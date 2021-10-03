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  4. 3 Ekim 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

3 Ekim 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

03.10.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda rekor tazeleyen dolar ile birlikte altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Gram altının haftalar sonra yeniden 500 TL'yi bulması, altın bilezik fiyatlarına da yansıdı. İşte 3 Ekim 2021 Pazar günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Düğün takısı veya yatırım amaçlı kullanılan altın bilezik fiyatları, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar kurundaki yükselişlerle birlikte, altın bilezik fiyatlarında da artış yaşandı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik fiyatı 274,42 TL, satış fiyatı ise 329,32 TL'yi buldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 365,80 TL, satış fiyatı ise 365,87 TL olarak güncellendi.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 451,56 TL, satış fiyatı ise 469,02 TL oldu.

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