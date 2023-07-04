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3 trilyon lira yolunda! Kur Korumalı Mevduat hesaplarında bir rekor daha: 5.4 milyar dolarlık...

04.07.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü ve tutar 2,7 trilyon liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Merkez Bankası brüt rezervleri de geçtiğimiz hafta 5,4 milyar lira artış göstermişti.

3 trilyon lira yolunda! Kur Korumalı Mevduat hesaplarında bir rekor daha: 5.4 milyar dolarlık...

23 Haziran ile biten haftayı kapsayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 628,3 milyar TL'den 2 trilyon 719,6 milyar TL'ye çıktı. Böylece KKM’deki artış yeni rekor seviyeyi gördü.

KREDİLER VE KREDİ KARTLARI

Aynı haftada krediler 9 trilyon 687,6 milyar TL'den 9 trilyon 899,1 milyar TL'ye, mevduat 11 trilyon 263 milyar TL'den 11 trilyon 526,9 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 373,7 milyar TL'den 1 trilyon 381,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 740 milyar TL'den 764,3 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 166,7 milyar TL'den 167,8 milyar TL'ye yükseldi.

DOLAR (32)

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 5 MİLYAR DOLAR ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 16-23 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 5 milyar 463 milyon dolar artış göstermişti. Bir önceki hafta 60 milyar 783 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 23 Haziran ile sona eren haftada 66 milyar 246 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 42 milyar 18 milyon dolardan 41 milyar 315 milyon dolara gerilerken, toplam rezervler 102 milyar 801 milyon dolardan 107 milyar 561 milyon dolara çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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