30 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Kasım 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

30 Kasım Salı günü haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Önceki hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 30 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

30 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

30 Kasım günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 626,75 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 30 Kasım itibariyle 661,30 TL alış ve 670,41 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 536,55 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 534,71 TL alış ve 534,81 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 478,68 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,95 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 399,18 TL alış ve 474,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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