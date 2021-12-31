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31 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

31.12.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın son işlem gününde piyasaları ilgiyle takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin ardından, dolar ve euroda düşüş yaşanmıştı. Dolar, güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Euroda da benzer hareketler görüldü.

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren dolarda son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0,51'lik değer kazancıyla giriş yaptı. İşte 31 Aralık Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 13,24 TL, satış fiyatı 13,24 TL'ye çıktı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 14,97 TL, satış fiyatı 15,02 TL'ye ulaştı. Euro, güne yüzde 0,66 değer kazancıyla başladı.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 17,76 TL, satış fiyatı ise 18,04 TL olarak güncellendi. Sterlinde ise yüzde 1,16 değer kazancı görüldü.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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