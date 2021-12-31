31 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren dolarda son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0,51'lik değer kazancıyla giriş yaptı. İşte 31 Aralık Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 13,24 TL, satış fiyatı 13,24 TL'ye çıktı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 14,97 TL, satış fiyatı 15,02 TL'ye ulaştı. Euro, güne yüzde 0,66 değer kazancıyla başladı.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 17,76 TL, satış fiyatı ise 18,04 TL olarak güncellendi. Sterlinde ise yüzde 1,16 değer kazancı görüldü.

