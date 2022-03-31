31 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 31 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

31 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.6472 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.6405 liradan, satış fiyatı ise 14.6541 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.3743 TL'den yapan euro şu anda 16.357 TL alış ve 16.3916 TL satış fiyatına sahip.

