31 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 31 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

31 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.3839 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.381 liradan, satış fiyatı ise 16.3869 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.6204 TL'den yapan euro şu anda 17.6094 TL alış ve 17.6314 TL satış fiyatına sahip.

